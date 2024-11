Oxfam Italia: "rinnovo del CdA, Emilia Romano rieletta presidente"

(Teleborsa) -organizzazione umanitaria che fa parte della confederazione internazionale Oxfam - ha rieletto per il secondo mandato come Presidente Emilia Romano, da oltre 35 anni impegnata nel settore no-profit in organizzazioni come Greenpeace, Save the Children e UNHCR; fondatrice e direttrice della sede italiana di HelpAge, associazione impegnata nella tutela dei diritti degli anziani in Italia e nel mondo.le disuguaglianze continuano ad aumentare in modo preoccupante: pochi super-ricchi moltiplicano le proprie fortune a ritmi esorbitanti, mentre miliardi di persone soffrono per guerre e caos climatico. Dal 2020, i 5 uomini più ricchi al mondo hanno più che raddoppiato, in termini reali, le proprie fortune, mentre la ricchezza di quasi 5 miliardi di persone più povere non ha mostrato alcun segno di crescita e in Italia, nel 2022, oltre 2 milioni di famiglie erano in povertà assoluta. Il nostro impegno non può che essere quindi rivolto alle fasce più deboli e a rischio esclusione, sia in Italia che nei Paesi del Sud globale. Daremo priorità alla costruzione di alleanze solide con le diverse realtà della società civile, poiché solo attraverso un’azione comune possiamo immaginare un futuro più equo e il nostro approccio femminista guiderà ogni passo, perché non può esserci giustizia economica, sociale e ambientale, senza giustizia di genere. Continueremo a combattere le disuguaglianze e a contribuire per sconfiggere la povertà estrema, salvando vite e dignità di chi, in contesti difficili come Gaza, ha detto Romano.Nella stessa seduta è stato anche rinnovato il Consiglio di amministrazione.