RedFish approva piano al 2027. Raccolta annuale da 10 milioni e dividendi

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha aForte di un solido track record che ha visto RFLTC aumentare il valore del proprio attivo del 122% tra il 2020 e il 30 giugno 2024, l'obiettivo primario della società nei prossimi 3 anni è quello di incrementare significativamente il, puntando a raggiungere, rispetto ai 41 milioni di euro registrati al 30 giugno 2024. Questo risultato sarà possibile grazie ad una serie di iniziative strategiche mirate a rafforzare la compagine societaria, attirare nuovi investitori e consolidare la presenza nel mercato italiano ed europeo."La quotazione in Borsa a giugno 2023 ha permesso di acquisire visibilità tra gli investitori, riflettendosi di conseguenza sulle nostre partecipate, e di acquisire importanti risorse finanziarie per il conseguimento della nostra mission - ha commentatoe fondatore - Il Piano di Sviluppo 2024-2027 èe riflette esattamente il nostro approccio basato su investimenti mirati, frutto di costante monitoraggio del mercato con approfondita analisi delle realtà imprenditoriali di nicchia, che spesso rischiano di essere sottovalutate nonostante l'elevato potenziale".Nel triennio 2025-2027, RFLTC ha come obiettivo quello di, per i quali allo stato non sussistono impegni, da destinare a sostegno di investimenti strategici in settori di nicchia ad alto potenziale, selezionati per la loro capacità di offrire un vantaggio competitivo.Queste risorse serviranno a, con un focus su: i) l'automazione industriale, un settore fondamentale per favorire innovazione tecnologica ed efficienza produttiva; ii) la realizzazione di una piattaforma industriale per aziende operanti nella produzione di sistemi per la gestione dei fluidi; e iii) aziende di alta gamma nel settore del design Made in Italy, in cui l'Italia vanta un'eccellenza riconosciuta. Inoltre, l'obiettivo è di sostenere investimenti anche nel settore aerospaziale, un'area strategica per la tecnologia avanzata e la sicurezza, nelle soluzioni innovative per il packaging e nel settore dei servizi Ho.Re.Ca.Nel dettaglio, RFLTC intende rafforzare la propria base azionaria coinvolgendo family office e investitori istituzionali attraverso modalità di co-investimento. Il gruppo prevede inoltre dientro il 2027."Per coronare i nostri obiettivi - continuae fondatore - abbiamo puntato su una serie di iniziative volte ad accrescere il nostro patrimonio netto, soprattutto rendendo il nostro business interessante per gli investitori istituzionali. Puntiamo, poi, a incrementare le acquisizioni, guardando in prospettiva anche a società già quotate che potrebbero essere maggiormente valorizzate. Il nostro obiettivo si conferma quello di posizionarci come consulenti, sostenitori e anche partner su cui contare per le mid e small cap più promettenti del made in Italy".La società sta lavorando per garantire una remunerazione regolare agli azionisti attraverso la, anche eventualmente in forma di dividend in kind, pari almeno al 5% delle riserve distribuibili. L'obiettivo della Società è di rendere efficace tali policy già a partire dall'esercizio 2024, e potrebbe valere 0,3-1,0 milioni di euro all'anno.