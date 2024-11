Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con gli investitori in attesa dell'esito del voto delle presidenziali negli Stati Uniti: gli americani sono chiamati a scegliere il prossimo presidente tra la vicepresidente democratica Kamala Harris e l'ex presidente repubblicano Donald Trump. I sondaggi mostrano una situazione totalmente in bilico e difficile da pronosticare. Gli occhi degli addetti ai lavori restano puntati anche sugli utili societari e sull’imminente decisione (domani) della Federal Reserve.Ilavanza a 42.222 punti; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,23%. In denaro il(+1,32%); sulla stessa linea, buona la prestazione dell'(+1,16%).(+1,83%),(+1,67%) e(+1,48%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+3,55%),(+3,03%),(+2,13%) e(+1,90%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,62%.Tra i(+14,88%),(+5,73%),(+3,70%) e(+3,55%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,22%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,17%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,94%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,30%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -515K barili)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 2,3%; preced. 2,5%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 216K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 70,6 punti; preced. 70,5 punti).