TLC, Telecomunicazioni 2024: il futuro dell’ecosistema digitale italiano

(Teleborsa) - Nel 2024, ilha riunitoper riflettere sulle trasformazioni e le sfide del, in particolare l’evoluzione verso un ecosistema interdipendente. Organizzato dae dai sindacati di settore, l’evento ha avuto luogo presso l’, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Presidenza del Consiglio.Nel 2023, i ricavi degli operatorisegnando una lieve stabilizzazione dopo anni di declino. Tuttavia, la redditività del settore è stata minacciata dai, causati da inflazione e aumento dei costi energetici., ha sottolineato che "gli operatori sono gli orchestratori di un ecosistema complesso e interconnesso" e che è necessarioper sfruttare appieno le potenzialità dei nuovi mercati digitali. Ha evidenziato come glisiano essenziali per lo sviluppo della connettività e della rete 5G, invitando a una maggiore collaborazione tra attori industriali e istituzioni.Il rapporto 2024, realizzato con il, ha evidenziato che il traffico dati continua a crescere (+13% per il fisso e +26% per il mobile), con un aumento complessivo dei ricavi dello 0,3%. Tuttavia,Le tariffe italiane si mantengono tra le più basse d’Europa, determinando margini ridotti per le aziende., ha esortato a "superare le difficoltà strutturali della filiera, dove il mercato si restringe e manca una visione industriale a lungo termine", sottolineandoper aumentare l’occupazione e la formazione qualificata.Gli operatori delhanno investito significativamente incoinvolgendo il 98% dei dipendenti. La domanda di professionisti qualificati in ambiti comeè alta, ma persiste una carenza di competenze digitali sul mercato. Ilavviato nel 2024, mira a sostenere la formazione e l’occupazione.ha sottolineato come "sia fondamentale creare nuove opportunità per i giovani, investendo nella formazione e rendendo il settore attrattivo per le nuove generazioni"., ha inoltre enfatizzato l’importanza di una "collaborazione strutturata tra istituzioni e aziende per una crescita sostenibile".