Euronext, nel piano al 2027 cagr del 5% per utili e ricavi. Buyback da 300 milioni

Euronext

(Teleborsa) - Il gruppoha presentato oggi ilche definisce l'ambizione del Gruppo di sfruttare la presenza di Euronext sull'intera catena del valore dei mercati dei capitali in Europa per accelerare la crescita attraverso l'innovazione e l'efficienza.Gliprevedono un tasso di cresciuta annuo composto superiore al 5% sia gli utili che per i ricavi e la stessa previsione si applica all'Ebitda rettificato. Si prevede inoltre che il Capex sarà compreso tra il 4% e il 6% delle entrate totali nel periodo. Euronext manterrà inoltre un payout dei dividendi pari al 50% dell'utile netto riportato e continuerà a perseguire operazioni di M&A che creino valore, con un ritorno sul capitale investito (Roic) superiore al costo medio ponderato del capitale (Wacc) entro 3-5 anni, per rafforzare e diversificare il proprio profilo.Il Gruppo ha presentato oggi anche ilper un massimo di 300 milioni di euro, a partire dall'11 novembre 2024, per una durata massima di 12 mesi."Questo piano è unverso una crescita organica più rapida, ha affermatodi Euronext. La nostra guida finanziaria riflette l'ambizione di accelerare la nostra crescita e investire per cogliere le opportunità future. La crescita organica dei ricavi è prevista superiore al 5% in media all'anno tra il 2023 e il 2027. La crescita dell'EBITDA rettificato sarà superiore al 5% in media all'anno tra il 2023 e il 2027. Ci concentreremo fortemente sui costi e continueremo a investire per la crescita futura. Il Gruppo continuerà a sfruttare opportunità di crescita esterna", ha aggiunto.Nel terzo trimestre intanto Euronext ha registrato ricavi per 396,3 milioni (+10.0%) e un utile netto di 159,5 milioni (-4,2%) rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno che aveva beneficiato di una plusvalenza da 41,6 milioni dalla vendita della quota in LCH. Il risultato netto rettificato si è attestato a 80,8 milioni (+23,4%).