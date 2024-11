Eventi e scadenze del 7 novembre 2024

Lunedì 04/11/2024

Martedì 05/11/2024

Mercoledì 06/11/2024

Giovedì 07/11/2024

AirBnb

Arcelormittal

Ascopiave

Ascopiave

Azimut

Banca Generali

Banca Ifis

Banca Ifis

Banca Mediolanum

Banca Mediolanum

Banca MPS

Banca Profilo

Banco di Desio e della Brianza

BFF Bank

BPER

Brembo

Carel Industries

D'Amico

Datalogic

Dropbox

Expedia

Hertz Global Holdings

IGD

Illimity Bank

Iveco

Juventus

Leonardo

Moderna

Motorola Solutions

Nexi

Pdf Solutions

Philogen

Pirelli

Poste Italiane

Ralph Lauren

Safilo

Servizi Italia

Snam

Unipol

Valtecne

Warner Bros Discovery

WIIT

Euronext

(Teleborsa) -- Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi- Fiera a Rimini - Evento annuale leader nei settori della green and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. La 27ª edizione, di Italian Exhibition Group, avrà anche il Textile District, un'area tematica dedicata alla sostenibilità nel mondo della moda- Pechino - Visita di Stato del Presidente Mattarella nella Repubblica Popolare Cinese- Milano, Rho-Fiera - Esposizione tra le più importanti a livello mondiale per l’intero settore delle 2 ruote. Rappresenta il tool di marketing di ANCMA, l’Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell’industria del settore. Si tratta dell'evento più visitato al mondo per numero di Espositori, Visitatori, Operatori e Stampa a livello internazionale- Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- Brasilia - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana partecipa all’apertura dei lavori della 10ª Riunione dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20 (P20)- La Riunione della Comunità politica europea si terrà a Budapest (Puskàs Aréna). Sarà presente il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Conferenza stampa di Jerome Powell09:10 -- Palazzo Giureconsulti, Milano - 26ª edizione dell'appuntamento del Sole 24 Ore ricolto a tutti i player del mercato assicurativo in Italia. Interverranno, tra gli altri, i Presidenti di ANIA, IVASS, Unipol e UnipolSai, il DG di Sara Assicurazioni, l'AD e DG di Intesa Sanpaolo e Poste Vita e il CEO di Prima Assicurazioni10:00 -- Bilancio demografico mensile - Gennaio-agosto 202410:30 -- Auditorium della Tecnica - Confindustria, Roma - All'evento parteciperanno le principali associazioni di categoria del comparto Food&Beverage con tavole rotonde finalizzate a favorire un confronto costruttivo tra i protagonisti della filiera, produttori, distributori e gestori con l'obiettivo di promuovere il dialogo e lo sviluppo del settore13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali13:30 -- Presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, le Commissioni Cultura di Camera e Senato, svolgono il seguito dell'audizione del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sulle linee programmatiche del suo dicastero17:00 -- Cerimonia di presentazione dei vincitori della 27esima edizione del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno® che si terrà presso la sede di Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte- Comunicazione BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Esame dell’informativa finanziaria al 30 settembre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- CDA: Approvazione terza trimestrale 2024 e deliberazione in merito alla distribuzione di un acconto dividendi- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2024 e deliberazioni in tema di acconto sui dividendi- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Terzo Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2024 - Dopo la riunione del CDA seguirà la presentazione dei risultati economico finanziari agli analisti e alla comunità finanziaria- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 30 settembre 2024, alle ore 15.00 - CDA: Risultati al 30 settembre 2024- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Risultati del III trimestre 2024- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati del terzo trimestre 2024 alle ore 17.30 - CDA: Risultati al 30 settembre 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione Trimestrale Consolidata al 30.09.2024- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del comunicato stampa contenente un’informativa trimestrale con informazioni selezionate indicative dell’andamento dell’attività relativa al III trimestre 2024 (posizione finanziaria netta e stato di avanzamento dei trials principali di NidlegyTM e Fibromun)- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo Q3 & 9M-24- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei principali indicatori economico-finanziari relativi al III trimestre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione al 30.09.2024 - Presentazione dei risultati17:45 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione del Piano Strategico 2024-2027 e dei risultati del terzo trimestre 2024, con il CEO Stéphane Boujnah