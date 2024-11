Nissan annuncia 9.000 licenziamenti e taglio guidance esercizio

(Teleborsa) - Ancheaccusa il contraccolpo dellaautomotive ed annuncia bena livello mondiale ed una riduzione della capacità produttiva del 20%. Queste misure si uniranno ad una razionalizzazione delle spese ammnistrative e degli asset in portafoglio, per privilegiare le spese in conto capitale e le attività di ricerca e sviluppo.L'annuncio della casa d'auto giapponese arriva in seguito della: le stime sullesono state riviste% a 12,7 milioni di unità dai 14 milioni indicati in precedenza. La stima diè stata tagliataa 150 miliardi di yen."Di fronte alla gravità della situazione, Nissan sta adottand, in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti dei mercati", spiega una nota del Gruppo, aggiungendo che queste azioni puntano, da un lato, a, sino ad un livello di 3,5 milioni di unità vendute nel 2026, per ottenere una crescita sana in futuro, dall'altro a rafforzare il prodotto eattraverso l'esecuzione del piano "The Arc".E' in atto poi una rain portafoglio. Nissan ha infatti annunciato anche la, riducendo la sua partecipazione dall'attuale 34%. Nissan metterà in vendita 149.028.300 azioni domani, prima dell'inizio degli scambi alla Borsa di Tokyo, al prezzo di chiusura odierno di460,6 yen.