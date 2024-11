Olidata partecipa agli Stati Generali della Sostenibilità Digitale

Olidata

(Teleborsa) -partecipa alla terza edizione degli, l’evento (in programma a Bologna 8-9 novembre) che riunisce oltre 100 leader del settore tecnologico italiano, provenienti dalle principali aziende pubbliche e private. L'evento, organizzato dalla, è l'occasione per discutere e approfondire il tema della sostenibilità digitale, esplorando come un uso responsabile dell’intelligenza artificiale possa promuovere un futuro più green e tecnologicamente avanzato. Un punto di incontro tra innovazione, ambiente e progresso sociale, permettendo ai partecipanti di confrontarsi su progetti e strategie per un futuro sostenibile e inclusivo.“Per noi sostenibilità è sinonimo di un modello di crescita che rispetti l'ambiente e favorisca il progresso sociale, utilizzando la tecnologia come catalizzatore per un impatto positivo duraturo. Un esempio concreto di questo impegno è il progetto AILANTON, realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma per la prevenzione dei tumori polmonari. Grazie all’Intelligenza Artificiale riusciamo a potenziare le diagnosi radiologiche, migliorando la qualità della cura e promuovendo un’innovazione sostenibile nel settore sanitario, come previsto dall’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 3 dell’Agenda 2030, dedicato alla salute e al benessere” commenta, AD di Olidata.“È fondamentale promuovere la consapevolezza e l'educazione digitale, evidenziando i benefici concreti che le tecnologie possono apportare alla società. Per questo motivo iniziative come gli Stati Generali della Sostenibilità Digitale offrono un momento di condivisione e dialogo tra esperti, aziende e cittadini, favorendo la comprensione e l'accettazione delle innovazioni tecnologiche. Inoltre, la trasparenza nell'implementazione delle tecnologie e l'adozione di pratiche etiche nell'uso dell'Intelligenza Artificiale sono essenziali per costruire fiducia e superare le rimostranze legate all'innovazione” dichiara, Chief Technical Officer Olidata.