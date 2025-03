Azionario, Generali Investments: nei prossimi 12 mesi previsione total return USA 7%-11%, Eurozona 8%-12%

(Teleborsa) - "Rimaniamo ottimisti sulle azioni e manteniamo una posizione cautamente sovrappesata. La rotazione è in corso in linea con il nostro suggerimento contenuto nel nostro outlook annuale, sebbene coinvolga ancora le large cap al di fuori degli Stati Uniti e non quelle più piccole. L'SPX 403, l'EMU, la Cina, la tecnologia cinese e i mercati emergenti sono tra i migliori performer rispetto agli Stati Uniti M7, dall'inizio dell'anno". Sono le indicazioni che arrivano dall'analisi condotta dagli analisti di Generali Investments."La Cina, in particolare, gode di una migliore competizione nell'IA e delle aspettative di stimoli da parte del governo. I mercati stanno sempre più scontando un nuovo ciclo cinese, specialmente nel settore tecnologico", hanno poi sottolineato gli analisti."L'indicatore di fiducia si presenta come solido, sostenuto da un elevato flusso di cassa libero – hanno aggiunto –. Le operazioni di fusione e acquisizione (M&A) e i nostri modelli di machine learning alimentano le aspettative di un possibile cessate il fuoco, insieme a stimoli economici in Cina e a un incremento della spesa nell'area euro (EA). Mentre il momentum degli utili nell'Unione Economica e Monetaria (EMU) potrebbe registrare una ripresa da una base bassa, quello degli Stati Uniti si dimostra più forte e resiliente, sebbene inizi a mostrare alcuni segnali di saturazione"."I dazi e i rischi geopolitici, insieme a una ripresa ancora fragile dell'area euro, ci inducono a mantenere un sovrappeso contenuto sulle azioni. Prevediamo un rendimento totale del 7%-11% per gli Stati Uniti e dell'8%-12% per l'area euro nei prossimi 12 mesi", hanno quindi indicato da Generali Investments. "Rimaniamo neutrali su EMU rispetto agli USA e sul settore IT statunitense. Siamo sovrappesati (OW) su SMI, piccole capitalizzazioni europee, Giappone, con una leggera esposizione su Cina e India. Diversifichiamo gli Stati Uniti in un portafoglio equamente ponderato tra SPX e Russell 2000 (sovrappesato). Siamo sovrappesati su ciclici rispetto ai difensivi", hanno aggiunto.Per quel che riguarda i settori dell'UE, l'indicazione di Overweight è attribuita a Finanziari, Aerospaziale e Difesa (A&D), Costruzione, Energia, Farmaceutico, Immobiliare (RE) e Semiconduttori, mentre quella di Underweight (UW) a Consumi e Servizi Professionali, Beni di Capitale escluso A&D, Beni di Consumo, Vendita al Dettaglio, Media, Trasporti, Utilities.Manteniamo una posizione cautamente sovrappesata sulle azioni, nonostante l'incertezza politica legata a Trump e la volatilità crescente. A febbraio, il VIX è aumentato del 10% al 19% e alcuni segnali di debolezza macroeconomica negli Stati Uniti hanno innescato un'imprevista diminuzione dei rendimenti dei titoli a 10 anni di 30 punti base, e l'SPX ha perso l'1,3%. Inoltre, L'M7 è diminuito del 4,5%.