Baker Hughes investirà 26 milioni sul sito di Vibo Valentia. Occhiuto: potenzieranno un centro di eccellenza

Baker Hughes

(Teleborsa) - Dopo gli investimenti per 60 milioni di euro sfumati al porto di Corigliano Rossano,ha deciso di investiredestinati a potenziare lo stabilimento di, già attivo da più di 60 anni nel settore dell'energia. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Regioneche ha incontrato, presso la Cittadella regionale di Catanzaro, il presidente di Baker Hughes-Nuovo Pignone,. All'incontro presenti anche l’assessore allo Sviluppo economico, Rosario Varì, e il vice presidente dell’azienda Paolo Ruggeri."Quasi la metà dell'investimento previsto inizialmente, dunque, resta nella nostra regione. Nello specifico gli investimenti sono funzionali al potenziamento del ruolo didello stabilimento di Vibo nel panorama della catena globale di fornitura di Baker Hughes e prevedono anche la costituzione di un hub per le", ha dichiarato Occhiuto. "La nostra mission è costruire in Calabria un contesto istituzionale favorevole all'attrazione di investimenti. Sono molto contento che aziende di primaria importanza come Baker Hughes, così come altre, abbiano trovato nella nostra Regione la sede di importanti investimenti", ha aggiunto."La decisione di una multinazionale come Baker Hughes di investire un ingente capitale per far crescere la sede di Vibo Marina merita il plauso di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del nostro territorio", ha commentato in una nota il deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Bilancio della Camera, on."La notizia che aspettavamo e che rilancia le prospettive di sviluppo per Vibo Valentia e il suo comprensorio", ha dichiarato, consigliere regionale e segretario di “Azione” in Calabria.Si è detto soddisfatto anche il sindaco di Vibo Valentia,. "Non posso davvero nascondere la grande soddisfazione nell’apprendere che la Baker Hughes è pronta ad investire ben 26 milioni di euro, dei 60 inizialmente previsti su Corigliano Rossano, su Vibo. Una notizia di enorme importanza per tutto il nostro territorio comunale e non solo", ha commentato il sindaco.