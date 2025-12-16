Milano 17:35
New York: prevalgono le vendite su Baker Hughes Company

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia, che soffre con un calo del 4,05%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Baker Hughes Company rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Baker Hughes Company, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 44,33 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 46,21 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 43,68.

