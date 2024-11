BPER, Equita conferma Buy e alza TP: guidance ancora conservative

Equita

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+2%) ilsu, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che la conference call ha fornitoche confermano un business momentum favorevole e che supportano la view di come BPER Banca sia ben posizionata per affrontare con successo uno scenario di tassi di interesse in calo.Dal loro punto di vista la guidance è stata definita in modo conservativo e ritengono ci sia spazio per chiudere l'anno con un CET1 superiore al 15%. Per quanto riguarda il dividendo, BPER Banca ha fatto accrual pari al 64% dell'utile adj. 9M24; alla luce di una posizione di capitale migliore di quanto inizialmente ipotizzato,indicato a piano nell'orizzonte 2025-27.Viene fatto notare che il titolo che tratta ae offre unae visibile (yield circa 12%).