Educazione finanziaria, Associazione Civita riunisce esperti, aziende e Terzo settore

(Teleborsa) -, in base a recenti studi, si mantiene, con particolare riferimento aed è per questo che è necessariosoprattutto attraverso un’azione sinergica tra aziende, istituzioni, Terzo Settore, mondo della scuola per garantire un’economia ed un futuro più sostenibili. Sono alcune delle conclusioni dell’evento intitolatopromosso nel mese dell’educazione finanziaria dall’, realtà che opera da oltre 35 anni nel mondo della cultura e si propone come laboratorio e incubatore di progetti per valorizzare il patrimonio culturale italiano.hanno discusso dell’educazione finanziaria come elemento molto importante per il mantenimento del benessere individuale e sociale sia nel presente che nel futuro.scelto per la settima edizione del mese dell’educazione finanziaria.Secondo i dati sull’alfabetizzazione finanziaria illustrati da, Head of Research SWG,percepita in ambito finanziario e con la percentuale più alta di valutazioni basse.del campione si ritienesugli strumenti e le soluzioni per la gestione degli investimenti e i segmenti più fragili sono le donne e i giovani.tra gli intervistatibase del mercato finanziario: tassi di interesse, inflazione, diversificazione dei livelli di rischio. Inoltre, nonostante gli italiani siano un popolo di risparmiatori,contro una media UE 27 del 71%. Quasi 1 italiano su 2 cerca di mettere via dei soldi regolarmente. 1 su 4 lamenta però di non riuscire a risparmiare.All’evento, realizzato in collaborazione con, Sono intervenuti:, Segretario Generale Associazione Civita,, Direttore Commerciale Banca Mediolanum,, Senior Expert ASviS,, Head of Research SWG,, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale Università Roma Tre,, Professoressa di Sociologia della cultura LUISS e Advisor del Rettore sulla diversità, inclusione e sostenibilità,, Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale Città del Vaticano."Educazione finanziaria significa non solo capacità di gestire il denaro e il risparmio ma avere unache impattano sulla nostra vita. Per essere competitivi e guardare con fiducia al futuro abbiamo bisogno di acquisire queste competenze che sono determinanti anche per raggiungere gli obiettivi di Agenda 2030", ha spiegato, Segretario Generale Associazione Civita."Quando parliamo di educazione finanziaria,perché le scelte finanziarie di oggi hanno un forte impatto sul nostro futuro - ha affermato, Direttore Commerciale Banca Mediolanum - Per determinare un futuro sostenibile occorre ritrovare efficienza, quale logica conseguenza della cultura finanziaria, e capacità di accumulare ricchezza".Secondo, Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale Città del Vaticano, "la finanza è associata dai giovani alla borsa, alla speculazione e quindi c’è molto. Il tema più grande è culturale e affonda le radici nella storia. Ad esempio, Il filosofo Vailati nel 1899 riguardo alla proposta di inserire studi di economia nella scuola si meravigliava del fatto che non fosse ancora stato previsto alcun insegnamento di natura economica".