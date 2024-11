Fed, Powell: "Un altro passo per ridurre freno. Nessun impegno su dicembre"

(Teleborsa) - "Abbiamo fatto, restiamo". Così il presidente della Fed,in conferenza stampa, dopo la riunione del FOMC.La Federal Reserve, infatti, ha annunciato ieri sera un, come largamente atteso, portando il range di oscillazione del Fed Funds ad una forchetta del 4,50-4,75%. La mossa segue il taglio di 50 punti base operato a settembre ea dicembre, anche se Powell ha ammessoUna decisione assunta a causa delle" e della permanenza dei(l'ultimo dato sulla crescita dei posti di lavoro pari a circa 12mila ha profondamente deluso).A causa della vicinanza delle, non poteva mancare una domanda su Trump. A chi chiedeva senel caso il Presidente degli Stati Uniti gli chiedesse un passo indietro,Una conferma dell'indipendenza della Fed e della politica monetaria dalla politica di governo, anche se,, il rischio di una nuova impennata dell'inflazione, in scia alla politica in deficit attesa dalla futura amministrazione Trump, potrebbero, costringendo la banca centrale ad una politica restrittiva ed il Presidente a far pressioni per avere un sostegno maggiore per l'economia.Quanto alla linea politica da tenere nel breve, Il numero uno della Fed ha confermato una, lasciando aperta la posta a, quindi la Fed potrebbe "accelerare la manovra di riduzione del freno monetario se la situazione economica peggiorasse, o all'opposto smorzarla nel caso inverso".La mossa della Fed era stata già scontata dai mercati, che quindi hanno mostrato un atteggiamento composto al taglio dei tassi., con il Dow Jones poco mosso ed una performance positiva dell'S&P-500 (+0,74%) e del Nasdaq 100 (+1,54%). Sul fronte dei cambi, invece,a 1,0775 USD, ancora per l'effetto Trump., che registrano una in limatura di altri 9 punti base al 4,333%.