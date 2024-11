MPS, Barclays incrementa target price e conferma Overweight

Barclays

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 6,70 euro, +4%) ilsu, confermando lasul titolo a "".Gli analisti scrivono che i risultati del terzo trimestre 2024 sono statie forniscono una base più elevata per le proiezioni del quarto trimestre e dell'anno prossimo. Hanno quindi aumentato le stime sull'EPS rettificato 2024-26 del 5%.Viene fatto notare che MPS, rispetto alla media delle banche europee di circa 8x e alla media delle banche italiane di circa 7x.Il management ha confermato che entro il 2028 lada imposte riportate a nuovo sarà di, come affermato nel piano aziendale. Questa è stata la risposta a una domanda sugli impatti delle misure governative contenute nella bozza di legge di bilancio appena proposta. Barclays si attende ancora un piccolo beneficio positivo nel breve termine (2025/26) per MPS dalle misure governative (senza cambiamenti entro il 2028, come confermato dalla società).