SIT riduce la perdita nei 9 mesi. Ricavi -8%

SIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha registratoconsolidati deipari a 222,8 milioni di euro, registrando un decremento dell'8% rispetto allo stesso periodo 2023. I ricavi del terzo trimestre sono pari a 71,9 milioni di euro, registrando un decremento del 4,4%.L'consolidato è pari a 19,4 milioni di euro vs 20,0 milioni dello stesso periodo 2023. Glisono pari a 20,9 milioni di euro. Gliammontano a 8,9 milioni di euro, contro 5,2 milioni dello stesso periodo dell'anno precedenteIl risultato netto del periodo è pari a unadi 8,3 milioni di euro, contro una perdita 19,4 milioni dello stesso periodo del 2023. Il risultato di periodo adjusted è pari ad una perdita di 5,3 milioni di euro (2,4% dei ricavi) contro un utile di 0,9 milioni (0,4%) dello stesso periodo dell'esercizio 2023."Nonostante le attuali performance non rispecchino ancora le nostre aspettative, abbiamo iniziato a riposizionarci in settori ad alto potenziale, portando sul mercato soluzioni e prodotti tecnologici innovativi che già nel 2025 inizieranno a contribuire alle performance del Gruppo - ha commentato l'- Inoltre, leintraprese nei primi nove mesi dell'anno stanno già mostrando benefici concreti, che continueranno a manifestarsi nei prossimi mesi"., nonostante un mercato con visibilità estremamente limitata, siamo fiduciosi di poter conseguire risultati soddisfacenti nel prossimo futuro - ha aggiunto - Ci attendiamo infatti una crescita della quota di mercato di SIT, grazie soprattutto all'introduzione di nuovi prodotti e al consolidamento delle relazioni commerciali strategiche per il Gruppo".Ildel periodo è positivo per 3,6 milioni dopo investimenti per 11,8 milioni. Al 30 settembre 2024 l'è pari a 159 milioni allo stesso livello del 30 settembre 2023.