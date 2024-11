FILA, l'utile dei primi nove mesi cresce a doppia cifra

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini

(Teleborsa) -- archivia i primi nove mesi del 2024 conpari a €493,4M, in calo del 4,2% rispetto al 2023, ovvero -2,0% su base organica al netto degli effetti cambio. L’effetto cambio complessivo ammonta a -€11,7M, di cui -€9,7M in Centro-Sud America (soprattutto per effetto della svalutazione del Peso Argentino nel mese di dicembre 2023), -€0,7M in Europa (per effetto della svalutazione della Lira Turca), e -€0,8M in Nord AmericaL’ EBITDA Normalizzato è stato pari a €103,5M, mostrando un incremento del +3,7% rispetto al 2023. Escludendo l’impatto IFRS 16, l’EBITDA Normalizzato è cresciuto del +5,6% rispetto all’anno precedente.Nei primi nove mesi del 2024, lNormalizzato è pari a €43,5M in crescita rispetto ai €37,8M nello stesso periodo dell’anno precedente (+15,1%).è pari a €261,6M al 30 settembre 2024 (incluso l’effetto IFRS 16 pari a €321,6M), che si confronta con €365,1M al 30 settembre 2023 e €226,6M al 31 dicembre 2023.Le attese per il 2024, in linea con quanto già comunicato dalla Società, sono di una crescita organica stabile (a cambi costanti), di una marginalità in miglioramento rispetto al 2023 e di una generazione di cassa in linea con le migliori aspettative dell’anno.