Honeywell, Elliott svela partecipazione da 5 miliardi di dollari. Spinge per spin-off

(Teleborsa) -ha svelato di aver fatto unin, una delle più grandi aziende multinazionali conglomerate statunitensi, diventando ildella società. La posizione in Honeywell è uno dei maggiori investimenti di Elliott fino ad oggi. Fondata nel 1977, Elliott è una delle più antiche società di investimento private e gestisce circa 69,7 miliardi di dollari in asset.In una lettera al board in cui chiede una semplificazione della struttura conglomerata di Honeywell, Elliott afferma che la società è un pilastro iconico del complesso industriale americano e rimane un'azienda di livello mondiale con asset leader di mercato. "Mae un prezzo delle azioni sottoperformante hanno ridotto il solido record di creazione di valore della Società negli ultimi cinque anni", viene sottolineato."La struttura conglomerata che un tempo si adattava a Honeywell non lo fa più, ed è", si legge nella lettera.Viene fatto notare che Honeywell ha ampiamente sottoperformato tutti i business, ad eccezione di, che ha lottato con notevoli passività ambientali, e, che ha recentemente annunciato un break-up come mezzo per migliorare la sua attenzione e il suo valore aziendale. Negli ultimi cinque anni in particolare, il. Più di recente, questa sottoperformance è stata particolarmente acuta. Infatti, il prezzo è sceso dopo tutti e sei le sue più recenti trimestrali, con tre di questi eventi classificati tra le quattro maggiori reazioni negative agli utili di Honeywell negli ultimi 15 anni.Per realizzare il suo pieno potenziale, Elliott ha raccomandato che Honeywell persegua una. Entrambe le entità sarebbero leader di settore e sarebbero meglio posizionate per prosperare operativamente, servire clienti e dipendenti e creare valore a lungo termine per gli azionisti. Elliott ritiene che una separazione di Aerospace e Automation si tradurrebbe in