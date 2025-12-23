Wall Steet chiude ancora in rialzo

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones
, che termina a 48.363 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500
, che arriva a 6.878 punti.
In frazionale progresso il Nasdaq 100
(+0,46%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,54%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti materiali
(+1,35%), finanziario
(+1,25%) e beni industriali
(+1,11%). Il settore beni di consumo per l'ufficio
, con il suo -0,41%, si attesta come peggiore del mercato.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Merck
(+3,59%), JP Morgan
(+1,85%), Salesforce
(+1,82%) e Nvidia
(+1,49%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nike
, che ha chiuso a -2,54%.
In rosso Honeywell International
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,58%.
Piccola perdita per Procter & Gamble
, che scambia con un -1,23%.
Tentenna 3M
, che cede l'1,21%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Micron Technology
(+4,02%), Synopsys
(+3,78%), Warner Bros Discovery
(+3,53%) e Cintas Corporation
(+2,36%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Starbucks
, che ha terminato le contrattazioni a -2,45%.
Spicca la prestazione negativa di Honeywell International
, che scende dell'1,58%.
Sostanzialmente debole Kraft Heinz
, che registra una flessione dell'1,47%.
Si muove sotto la parità Fastenal Company
, evidenziando un decremento dell'1,42%.