Milano 15:40
44.661 +0,15%
Nasdaq 15:40
25.491 +0,12%
Dow Jones 15:40
48.331 -0,06%
Londra 15:40
9.883 +0,17%
Francoforte 15:40
24.338 +0,22%

Finanza
Wall Steet chiude ancora in rialzo
(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 48.363 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500, che arriva a 6.878 punti.

In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,46%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'S&P 100 (+0,54%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti materiali (+1,35%), finanziario (+1,25%) e beni industriali (+1,11%). Il settore beni di consumo per l'ufficio, con il suo -0,41%, si attesta come peggiore del mercato.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Merck (+3,59%), JP Morgan (+1,85%), Salesforce (+1,82%) e Nvidia (+1,49%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nike, che ha chiuso a -2,54%.

In rosso Honeywell International, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,58%.

Piccola perdita per Procter & Gamble, che scambia con un -1,23%.

Tentenna 3M, che cede l'1,21%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Micron Technology (+4,02%), Synopsys (+3,78%), Warner Bros Discovery (+3,53%) e Cintas Corporation (+2,36%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Starbucks, che ha terminato le contrattazioni a -2,45%.

Spicca la prestazione negativa di Honeywell International, che scende dell'1,58%.

Sostanzialmente debole Kraft Heinz, che registra una flessione dell'1,47%.

Si muove sotto la parità Fastenal Company, evidenziando un decremento dell'1,42%.
