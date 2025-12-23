Wall Steet chiude ancora in rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 48.363 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 6.878 punti.In frazionale progresso il(+0,46%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,54%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,35%),(+1,25%) e(+1,11%). Il settore, con il suo -0,41%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,59%),(+1,85%),(+1,82%) e(+1,49%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,54%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,58%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,23%.Tentenna, che cede l'1,21%.Tra i(+4,02%),(+3,78%),(+3,53%) e(+2,36%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,45%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,58%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,47%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,42%.