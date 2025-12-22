Wall Street in lieve rialzo con volumi bassi. Prosegue la sfida Netflix-Paramount per Warner Bros.

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones
che sta mettendo a segno un +0,54%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 6.877 punti.
In frazionale progresso il Nasdaq 100
(+0,5%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,53%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti materiali
(+1,42%), finanziario
(+1,28%) e energia
(+1,05%).
Giornata dai volumi ridotti, tipici della settimana festiva.
Continua a salire il prezzo di Warner Bros. Discovery
in una giornata caratterizzata da novità in merito ai finanziamenti per i due contender: Netflix ha raggiunto
un accordo con le banche per finanziamenti complessivi pari a 25 miliardi di dollari
a supporto della sua offerta da 72 miliardi di dollari, Paramount ha invece ottenuto
una garanzia da 40 miliardi di dollari
dal fondatore di Oracle
, Larry Ellison
. Alphabet ha intanto annunciato
l'acquisizione della società specializzata in soluzioni per data center
e infrastrutture energetiche Intersect
per 4,75 miliardi
.
Sul fronte macroeconomico
, l’attenzione è rivolta alla pubblicazione del PIL del terzo trimestre, sebbene il dato sia considerato retrospettivo a causa dello shutdown. Gli occhi dei trader sono puntati soprattutto sulla fiducia dei consumatori di dicembre: dopo il forte indebolimento di novembre, il mercato cerca segnali di ripresa nel sentiment per consolidare il rimbalzo dei titoli tecnologici.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Merck
(+2,29%), Chevron
(+1,45%), JP Morgan
(+1,33%) e Sherwin Williams
(+1,29%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nike
, che continua la seduta con -1,99%.
Sostanzialmente debole Honeywell International
, che registra una flessione dell'1,26%.
Si muove sotto la parità 3M
, evidenziando un decremento dell'1,02%.
Contrazione moderata per Procter & Gamble
, che soffre un calo dello 0,75%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Warner Bros Discovery
(+3,10%), Cintas Corporation
(+2,81%), Tesla Motors
(+2,78%) e PDD Holdings
(+2,64%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fastenal Company
, che prosegue le contrattazioni a -1,61%.
Sottotono Honeywell International
che mostra una limatura dell'1,26%.
Deludente Kraft Heinz
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Globalfoundries
, che mostra un piccolo decremento dello 0,79%.