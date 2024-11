Joint venture Alerion-Alperia per sviluppo e gestione impianti eolici in Puglia

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -hanno firmato un accordo di compravendita riguardante unaparitaria per lo sviluppo e la gestione di un portafoglio di impianti eolici in Puglia, con una capacità totale di circa 120 MW, di cui 62 MW già operativi e 58 MW in costruzione.Alerion ha ceduto ad Alperia una quota pari al 50% del capitale sociale di, sino ad ora detenuto interamente da Alerion. Naonis è una società titolare di un parco eolico operativo di 11 MW nel comune di Cerignola e detiene a sua volta il 100% del capitale sociale delle seguenti società: Enermac, titolare di un impianto operativo di 51 MW, Bioenergia, titolare di un impianto in costruzione di 29 MW, e Generai, titolare di un impianto in costruzione di 29 MW. Tutti gli impianti eolici sono situati in provincia di Foggia.Il corrispettivo dell’operazione per la cessione del 50% del capitale sociale di Naonis è pari a. In data odierna Alperia ha altresì acquistato il 50% dei crediti rinvenienti daisoci in essere tra Alerion, Naonis e le Controllate Naonis per un corrispettivo pari a 13,4 milioni di euro.Nell’ambito di questa, Alerion ha inoltre concesso ad Alperia il diritto di acquisire, ai termini e alle condizioni contrattualmente stabiliti, il 50% del capitale sociale di società titolari di altri due progetti eolici, con una capacità complessiva massima di circa 75 MW.