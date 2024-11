Seco e Raspberry Pi, partnership strategica per ampliare l’offerta per l’industrial IoT

Seco

(Teleborsa) -hanno firmato unfinalizzato all’espansione delle proprie opportunità di business collaborando nello sviluppo di. Questa partnership combina l’esperienza di Seco nelle tecnologie IoT con le versatili soluzioni di computing di Raspberry Pi, consentendo a entrambe le parti di rispondere alla crescente domanda di applicazioni industriali con prodotti innovativi e personalizzati.Seco sfrutterà la propria esperienza nella progettazione hardware per portare sul mercato una soluzione di interfaccia uomo-macchina (HMI) da 10,1 pollici, basata sul Compute Module di quinta generazione di Raspberry Pi (CM5), e supportare Raspberry Pi OS per semplificarne l’integrazione. SECO e Raspberry Pi collaboreranno nelloper offrire soluzioni personalizzate su misura per le specifiche esigenze dei clienti industriali.Inoltre, ladi SECO, Clea, sarà integrata nel sistema operativo Raspberry Pi OS, rendendola disponibile sul portafoglio di prodotti di Raspberry Pi. Questa integrazione sfrutterà le offerte hardware e software di Raspberry Pi per fornire una soluzione perfettamente integrata per la gestione dei dispositivi, l’orchestrazione dei dati e le applicazioni di intelligenza artificiale e, aumentando così il valore complessivo per gli utenti industriali. Raspberry Pi Connect, un servizio sicuro e facile da utilizzare che consente l’accesso remoto ai dispositivi Raspberry Pi tramite browser web utilizzando la tecnologia WebRTC, sarà incorporato nello stack software di SECO."Questa partnership rappresenta una grande opportunità per SECO di sfruttare la tecnologia hardware ampiamente adottata di Raspberry Pi e unire i punti di forza di entrambe le aziende nello sviluppo software - ha affermato, Ceo di Seco -. Siamo fiduciosi che la nostra esperienza congiunta stimolerà la crescita del business e l’innovazione nello spazio IoT industriale, offrendo un valore significativo ai nostri stakeholder".L’IPO ha aperto una serie di opportunità di collaborazione con importanti OEM industriali e siamo molto soddisfatti che uno dei nostri primi accordi sia con SECO. La combinazione del nostro know-how hardware e software può offrire soluzioni personalizzate per i clienti finali che abilitano nuove applicazioni ad alte prestazioni a costi competitivi", ha affermato, CEO di Raspberry Pi.