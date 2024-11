Circle Group raggiunge il 21% del capitale nella startup Accudire

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha, startup con sede a Verona che fornisce l'unica piattaforma e-CMR nell'area MED, e con esso haL'aumento di capitale, che permetterà ad Accudire di rafforzarsi ulteriormente, non solo ha visto l'aumento della partecipazione di Circle Group, ma ancheal 24%, il più importante attore italiano del mondo IT."Siamo molto soddisfatti dell'accordo raggiunto e l'acquisizione di un ulteriore partecipazione della società Accudire ci permetterà di sviluppare, ampliando ulteriormente il perimetro di collaborazione con Zucchetti - ha commentatodi Circle Group - I benefici sono innumerevoli, tra i più importanti ci consente di coprire l'intera catena logistica e l'industria con uno dei leader italiani ed europei nel segmento ERP, di aumentare l'efficienza dell'intera filiera di distribuzione e di sostenere lo sviluppo della società".Ildi Accudire sarà quindi detenuto per il 50,5% dagli attuali soci fondatori, per il 24% da Zucchetti, per il 21% da Circle e infine per il 4,5% da Filippo Ferné, investitore e presidente di Accudire.