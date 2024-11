Eventi e scadenze del 13 novembre 2024

Lunedì 11/11/2024

Martedì 12/11/2024

Mercoledì 13/11/2024

Caleffi

Cisco Systems

Cy4Gate

Emak

Esprinet

Esprinet

Eviso

Ferretti

Fiera Milano

Franchetti

Gabetti

Hera

Il Sole 24 ORE

Immsi

LU-VE Group

Neodecortech

Pininfarina

Piovan

Poligrafici Printing

Rai Way

Seco

Somec

Technoprobe

Telecom Italia

Unieuro

(Teleborsa) -- La 29ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si terrà a Baku, in Azerbaijan. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale- Centro Congressi Roma Eventi - La 9ª edizione del Summit, evento di riferimento per l'innovazione digitale in Italia, organizzato da TIG – The Innovation Group, riunirà esponenti del governo, delle imprese, della Pubblica Amministrazione, del mondo accademico e della ricerca per discutere le sfide e le opportunità della digitalizzazione nel Paese. Il titolo è "The Coming Wave. La trasformazione digitale del Paese e la spinta propulsiva dell’AI"- Firenze - Primo G7 interamente dedicato al turismo, con l’obiettivo di definire una strategia comune per il futuro del settore, presieduto dal ministro Daniela Santanchè. Parteciperanno ministri e capi delegazione di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Unione Europea- Baku (Azerbaijan) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla 29esima Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP29)- Allianz MiCo Milano Congressi - Evento di estrema rilevanza nell’ambito del business e del management e di riferimento per la business community italiana. Organizzato da WOBI, oltre che a Milano, si svolge su scala globale anche a Bogotà, Madrid, Città del Messico, New York e Sydney. Tra i relatori principali, Mario Draghi- Bruxelles - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Pubblica l'outlook sull'energia- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte- Roma - Banca d'Italia, Federal Reserve Board, Bank of Canada, Sveriges Riksbank e CEBRA, organizzano la conferenza congiunta su "Nontraditional Data, Machine Learning, and Natural Language Processing in Macroeconomics" - ECONDAT 2024 Fall Meeting. All'evento parteciperanno esponenti del mondo accademico, delle banche centrali e delle istituzioni- Confcommercio, Piazza Belli, Roma - Forum dei trasporti e della logistica organizzato annualmente da Conftrasporti, al quale partecipano numerosi esperti del settore. Tra gli interventi, i ministri Matteo Salvini e Giuido Crosetto09:30 -- Centro Congressi Assolombarda, Milano - Evento organizzato da Scenari Immobiliari. Dopo l’apertura dei lavori di Mario Breglia (Scenari Immobiliari) ci sarà la presentazione del 10° Rapporto sulla Filiera dei Servizi Immobiliari in Europa e in Italia. Interverranno numerosi esponenti del settore10:00 -- Milano - Durante il convegno si terrà la presentazione dell’Altagamma-Bain Worldwide Luxury Market Monitor e dell'Altagamma Consensus 2025, le stime sulle previsioni del mercato, realizzato con il supporto dei più importanti analisti finanziari. Interventi, tra gli altri, del Presidente e della DG di Altagamma, e dei CEO di Prada Group, Dolce & Gabbana e Molteni Group10:30 -- sede MIMIT, Palazzo Piacentini, Roma - Conferenza Stampa di presentazione della 17ª edizione della Manifestazione nazionale e internazionale di riferimento per la filiera del settore idrico, ACCADUEO11:00 -- Forum Theatre, Roma - All'assemblea di CONFIMI Industria, interverranno, tra gli altri, Paolo Agnelli (Presidente Confimi), Adolfo Urso (Ministro delle imprese e del made in Italy) e Giancarlo Giorgetti, (Ministro dell'economia e delle finanze)11:30 -- Il convegno per la presentazione della relazione annuale di ENPAIA, l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, avrà luogo presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, a Roma15:00 -- Camera dei Deputati - Question time ministro Giancarlo Giorgetti15:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana incontra il Presidente dell’Assemblea Nazionale di Serbia, Ana Brnabic- Asta medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Esame ed approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2024- CDA: Partecipazione all’evento Mid & Small in Milan, organizzato da Virgilio IR- Appuntamento: Approvazione Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 30/09/2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione Finanziaria Semestrale al 31 agosto 2024