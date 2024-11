Unidata, Intermonte abbassa target price e conferma Buy

Intermonte

Unidata

(Teleborsa) -ha confermato la) e abbassato il(aper azione dai precedenti 6,50 euro) sul titolo, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan. Gli analisti affermano che Unidata ha riportato una solida redditività nei 9 mesi (27,0% vs stime al 26,0%) nonostante un fatturato ampiamente in linea con le aspettative, che si è tradotto in una sorpresa del 5% sul risultato finale, mentre l'indebitamento netto era in linea con le ipotesi.Intermonte non sa quali saranno i nuovi obiettivi per il 2027, ma data la, gli attuali obiettivi per il 2026, anche se presi nella fascia più bassa degli intervalli, implicano una crescita molto impegnativa. Per questo motivo, mentre adatta le stime per il 2024 al punto medio degli obiettivi aziendali, iniettia un po' di prudenza per il periodo 2025-26, riducendo le stime di fatturato/EBITDA rettificato del 15/17% al di sotto della fascia più bassa degli obiettivi aziendali stabiliti per il 2026. Questi cambiamenti comportano un"Nonostante la significativa revisione al ribasso delle stime, rimaniamo positivi sul titolo: crediamo che in uno scenario di radicale rimodellamento del settore delle telecomunicazioni italiano, Unidata dovrebbe fare la sua parte, per rafforzare la sua posizione di mercato, con una chiamata all'azione a breve termine che potrebbe riaccendere l'attrattiva speculativa del titolo - si legge nella ricerca - In particolare, in uno scenario di consolidamento del mercato, Unidata ha asset strategici interessanti, tra cui una rete FTTH proprietaria in una posizione altamente strategica come Roma, e una vasta competenza in progetti infrastrutturali, come dimostrato da iniziative come Unifiber, Unitirreno, Rome5G e gare d'appalto IoT".