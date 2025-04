Green Oleo, Websim abbassa target price e conferma Buy

Green Oleo

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha abbassato aper azione (da 1,50 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo della chimica verde da fonti rinnovabili, confermando ilsul titolo a "".Gli analisti parlando di una solida performance operativa nel 2024, con volumi in crescita e un price/mix più favorevole. L'EBITDA è aumentato del 94% YoY, con un miglioramento del margine di 170bps rispetto al FY23 e una riduzione della leva finanziaria di 2,4 milioni di euro. Tuttavia, l'attuale contesto macroeconomico, caratterizzato da una, impone un approccio più conservativo.Websimdel periodo, considerando un quadro congiunturale con bassa visibilità. Stima una saturazione dell'impianto di produzione nel 2025 in linea con il 2024 (circa 74%) e in crescita fino al 2027 (circa 80%). Si aspetta, pertanto, una leva operativa in miglioramento con una marginalità inferiore rispetto alle precedenti stime. Nel periodo considerato, proietta un CAGR dei ricavi del +7% e del +34% per l'EBITDA. L'operating cash flow cumulato atteso nel periodo è superiore a 9 milioni di euro. Proietta una leva finanziaria in aumento nel 2025, per poi migliorare progressivamente arrivando a un Net Debt/EBITDA ratio di 1,4x nel 2027 (da circa 4x nel 2024).