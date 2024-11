Acea alza guidance su EBITDA dopo 9 mesi in crescita del 15%

Acea

(Teleborsa) -, multi-utility romana quotata su Euronext Milan, ha chiuso idel 2024 conconsolidati pari a 3.107,3 milioni di euro, rispetto a 3.380,1 milioni di euro del 30 settembre 2023 soprattutto a seguito della flessione dei prezzi dell'energia. I ricavi relativi alle aree Acqua Italia, Reti e Illuminazione Pubblica, Ambiente rappresentano il 62% del totale e registrano nel periodo un aumento di circa il 7%.L'consolidato si attesta a 1.160,8 milioni di euro, in crescita del 15,3%. L'consolidato si attesta a 285 milioni di euro, in crescita del 36,1%."I risultati finanziari dei nove mesidel Gruppo che ci permette di rivedere al rialzo la guidance del 2024 in termini di EBITDA - ha commentato l'- La crescita ha avuto un effetto positivo anche sulla leva finanziaria che è prevista in miglioramento rispetto al 2023. Nel periodo abbiamo inoltre registrato un incremento dell'efficienza operativa in tutte le aree di business e un ulteriore sviluppo nell'idrico, nostro settore di riferimento, grazie all'ingresso in Sicilia e al consolidamento della presenza in Perù; abbiamo, inoltre, proseguito nell'attuazione del piano di investimenti sul quale il Gruppo continuerà a essere impegnato".Ladel Gruppo aumenta di 385,7 milioni di euro, passando da 4.846,8 milioni del 31 dicembre 2023 a 5.232,5 milioni di euro al 30 settembre 2024. La variazione è influenzata principalmente dalla dinamica degli investimenti realizzati e dal pagamento dei dividendi. Al 30 settembre 2024, il rapporto PFN/EBITDA LTM è pari a 3,39x, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2023 (3,49x) e al 30 giugno 2024 (3,54x). Il debito è per il 92% a tasso fisso e ha una durata media di 4,4 anni.Sulla base dei risultati conseguiti nei primi nove mesi dell'anno, è statain termini di EBITDA (+7%/+9% vs 2023) e migliorato il rapporto indebitamento netto/EBITDA a circa 3,4x