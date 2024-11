Aeroporto di Bologna, utile 9 mesi sale a 19,5 milioni di euro. Ricavi +13,4%

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha chiuso idel 2024 conconsolidati per 118,7 milioni di euro, con una crescita del 13,4% rispetto al 2023. Il Margine Operativo Lordo () è di 42,2 milioni di euro, per un +23,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ildel periodo, interamente di competenza del Gruppo, si attesta a un utile di 19,5 milioni di euro e segna un +33,3% sul 2023."Anche in questo terzo trimestre del 2024 ci troviamo di fronte a numeri in crescita, che evidenziano sia una generale ripresa del settore, per molti versi ben sopra le previsioni, sia l'importanza strategica che la nostra infrastruttura ha per il territorio come a livello nazionale -ha commentato l'- Un trend positivo che dovrebbe proseguire anche nel prossimo trimestre e che porterà lo scalo a registrare livelli record in termini di traffico. Dati che rendono ancora più sfidante ed impellente la realizzazione delle importanti opere di ampliamento e miglioramento infrastrutturale che stiamo mettendo in atto, fondamentali per rendere migliore la passenger experience dei nostri clienti, aumentare la capacità dello scalo e dare, attraverso lo sviluppo della connettività aerea, ulteriore slancio alla crescita economica e sociale del nostro bacino di utenza".Ladel Gruppo al 30 settembre 2024 è leggermente negativa per 228 mila euro rispetto ad una PFN positiva di 8,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2023.