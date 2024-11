M.O.V.E., il nuovo approccio strategico di Italiaonline per l'offerta social media

(Teleborsa) - Il mercato PMI italiano è in continua evoluzione e per le imprese che ne fanno parte i social media sono uno strumento sempre più strategico per continuare ad accrescere il proprio business. I dati dellacheconduce da anni sull'intero territorio nazionale, dimostrano che nel 2023 il valore degli investimenti in social media da parte dellePMI in Italia ammonta a oltre 500 milioni di euro, con una crescita di quasi il 50% rispetto al 2022.Inoltre, seper aumentare la propria visibilità e oltre il 60% ha realizzato contenuti sponsorizzati, soltanto il 15% aggiorna le proprie pagine social una volta alla settimana e il 19% una volta al mese. Inoltre, il 70% dichiara di gestire le proprie pagine social internamente.Per le imprese dalle medie fino alle micro e nano,mette a disposizione un'offerta social media gestita completamente al proprio interno, dal brief del cliente fino alla realizzazione dei post e agli analytics, supportando con la propria professionalità aziende che, per dimensione e natura, non hanno un proprio dipartimento specializzato. Ora, Italiaonline compie un ulteriore passo in avanti con l'adozione diun nuovo approccio strategico per la creazione di contenuti sui social media per tutte le PMI che si affidano alla internet company e alle sue soluzioni digitali. M.O.V.E. – spiega Italiaonline in una nota – è un approccio che si basa su quattro pilastri che corrispondono alle lettere che formano l'acronimo: M come Messaggio, ogni contenuto deve essere chiaro, immediato e memorabile;O come Obiettivo, ogni contenuto deve essere creato con uno scopo preciso in mente; V come Visual, immagini e video devono catturare l'attenzione e distinguersi; E come Engagement, il linguaggio e lo stile devono saper parlare al target di riferimento. Sono questi gli elementi di M.O.V.E. che il team creativo e di produzione social di Italiaonline offre a ogni azienda, dalle medio-piccole fino alle micro e nano imprese, per supportarle su una modalità di comunicazione strategica come è oggi quella social, che può non essere sempre facile da gestire da parte di aziende meno strutturate."La creatività – dichiara– è fondamentale per un'azienda che voglia distinguersi nel mondo dei social e raggiungere i propri obiettivi di business, soprattutto in un mercato come quello PMI, in cui il rischio di appiattirsi con una comunicazione social più standard è frequente. Con M.O.V.E. il nostro team offre alle PMI una strategiaconcreta per la creazione di contenuti social di valore e senza necessità di investimenti da grande azienda. M.O.V.E. è un invito per noi e per i nostri clienti a non fermarsi mai, a cogliere ogni nuova opportunità e a restare al passo con i tempi, come i social media richiedono".