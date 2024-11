UE, Booking deve ora conformarsi al Digital Markets Act

Booking Holdings

(Teleborsa) - Laha comunicato che, a partire da oggi,, designata come gatekeeper il 13 maggio 2024, deve garantire che il suo servizio di intermediazione online,, rispetti tutti gli(DMA)."In quanto attore chiave nell'ecosistema turistico europeo, Booking deve ora conformarsi al DMA. Il suo ruolo di intermediario tra aziende e clienti in materia di alloggi, autonoleggi e qualsiasi altro tipo di servizio di viaggio diventerà più equo e più aperto - ha commentato, Vicepresidente esecutivo e Commissario responsabile per la concorrenza - Ad esempio, fino ad ora molti hotel e società di noleggio nell'UE erano obbligati a garantire i prezzi migliori su Booking.com. Ora le aziende dell'UE sono libere di differenziare prezzi e condizioni su qualsiasi canale di vendita online che desiderano utilizzare. Ciò dimostra che il DMA è uno strumento importante per".Il DMA mira a garantire mercati contendibili ed equi nel settore digitale. Regolamenta i, ovvero grandi piattaforme digitali che fungono da importante gateway tra utenti aziendali e consumatori, la cui posizione può garantire loro il potere di creare un collo di bottiglia nell'economia digitale."A partire da ieri,con il Digital Markets Act nell'Area Economica Europea (EEA) - afferma la società - A seguito della designazione di Booking Holdings come gatekeeper, le consultazioni con la Commissione europea e i soggetti interessati hanno guidato la progettazione delle nostre soluzioni di conformità. Continueremo a garantire l'esperienza che i nostri clienti e i nostri partner fornitori si aspettano, innovando per sviluppare prodotti e servizi affidabili che rispondano alle loro esigenze sempre in costante evoluzione".