Unieuro, utile 1° semestre lievita a 7,2 milioni e ricavi -4,2%

Unieuro

(Teleborsa) -chiude il primo semestre, al 31 agosto 2024, con un(esclusa Monclick deconsolidata da luglio 2024)rispetto agli 0,7 milioni del primo semestre del precedente eserciziosi sono attestati a di 1.149 milioni di euro, risultandorispetto ai primi sei mesi del precedente esercizio, in relazione all’andamento negativo del mercato e alla strategia commerciale di mantenere il focus sui canali di vendita a maggiore marginalità. L’evoluzione dei- ovvero la comparazione delle vendite con quelle dello scorso esercizio sulla base di un perimetro di attività omogeneo - mostra unaè pari a 15,5 milioni di euro,rispetto ai 4,6 milioni del primo semestre del precedente esercizio, grazie alla gestione volta alla protezione dei margini e all’, oltre al(4,1 milioni) consolidata da dicembre 2023.Nel primo semestre, ilha contribuito con ricavi pari a 23,1 milioni di euro, un EBIT adjusted di 4,1 milioni e un Free Cash Flow adjusted di 3,7 milioni.Laè pari a 6,8 milioni di euro, in diminuzione di 37,7 milioni di euro rispetto al 29 febbraio 2024 (riduzione di 45,9 milioni nel primo semestre del precedente esercizio), in relazione all’effetto stagionale, che tipicamente determina un assorbimento di capitalenella prima parte dell’esercizioUnieuro ha, che vedecon l’esercizio 2024, undi euro econ la chiusura del precedente esercizio.