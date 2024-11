Alibaba, l'utile del secondo trimestre batte le attese

Alibaba Group

(Teleborsa) -, colosso cinese dell'e-commerce, ha chiusodell'esercizio (al 30 settembre 2024) conpari a 236.503 milioni di RMB (33.701 milioni di dollari), con un aumento del 5% anno su anno.L'è diminuito del 5% anno su anno a 40.561 milioni di RMB (5.780 milioni di dollari), principalmente attribuibile all'aumento degli investimenti nelle attività di e-commerce, in parte compensato dalla crescita dei ricavi e dal miglioramento dell'efficienza operativa.L'ordinari è stato di 43.874 milioni di RMB (6.252 milioni di dollari). L'è stato di 36.518 milioni di RMB (5.204 milioni di dollari), in calo del 9% rispetto ai 40.188 milioni di RMB nello stesso trimestre del 2023.L'utile rettificato di 15,06ha battuto le stime di 14,88 yuan per azione (secondo dati LSEG)."In questo trimestre abbiamo continuato a investire nell'esperienza utente e a rafforzare l'offerta di prodotti per servire i nostri consumatori - ha affermato il- Abbiamo avviato collaborazioni a lungo termine con colleghi del settore per a, che prevediamo accelereranno la nostra crescita complessiva. La crescita della nostra attività Cloud ha accelerato rispetto ai trimestri precedenti, con ricavi da prodotti cloud pubblici in crescita a due cifre e ricavi da prodotti correlati all'intelligenza artificiale che hanno registrato una crescita a tre cifre".