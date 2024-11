Eurotech, la perdita dei 9 mesi si allarga a 7,9 milioni di euro

Eurotech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), ha registrato undeipari a 43 milioni di euro, rispetto a 70,01 milioni dei nove mesi del 2023. Il decremento a cambi costanti ammonterebbe a 37,2%, mentre a cambi storici il decremento è del 38,6%.L'ammonta a -3,26 milioni di euro (-7,6% dei ricavi), rispetto a 3,80 milioni nel 2023 (5,4% dei ricavi). Ilè pari a -7,90 milioni di euro (-18,4% dei ricavi), mentre era di -1,23 milioni nello stesso periodo del 2023.Il Gruppo presenta al 30 settembre 2024 undi 21 milioni, rispetto ad un importo di 20,6 milioni al 31 dicembre 2023. La variazione della posizione finanziaria netta è stata determinata principalmente, oltre che dal versamento di Emera, da una generazione di cassa operativa di 0,7 milioni e da un utilizzo di cassa di 3,7 milioni per investimenti e rimborso di interessi correlati ai finanziamenti passivi.Eurotech spiega che, caratterizzata dal rilascio degli ordini da parte dei clienti per lo stretto indispensabile nel breve termine. Tuttavia, dopo un primo semestre particolarmente interlocutorio sulla raccolta ordini, si è registrato un progressivo incremento dell'interesse dei clienti nella discussione di nuove opportunità di business e di richieste d'offerta, con un'accelerazione del fenomeno negli ultimi due mesi. Questa dinamica si dovrebbe tradurre in un incremento del portafoglio ordini nei mesi a venire, propedeutico per unaIl fatturato delsarà superiore rispetto a quello del terzo trimestre, ma sarà tuttavia ancora impattato dai fattori macro che hanno caratterizzato l'andamento del business anche nei trimestri precedenti: la contrazione del settore industriale a livello mondiale, l'atteggiamento attendista (wait-and-see) dei clienti in Europa, il destocking in Giappone e la recessione in Germania.Ledella struttura operativa annunciate a maggio sono state implementate e l'obiettivo di abbassare il run-rate del Gruppo di 4 milioni nel 2025 rispetto al 2023 è stato centrato.