Impianti riduce la perdita a 0,4 milioni di euro nel 2024. Ricavi +16%

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell’innovazione tecnologica, ha chiuso ilconpari a 8,7 milioni di euro, in aumento del 16,1% rispetto all'esercizio 2023.L', rispetto a costi non ricorrenti legati al processo di change management ed ottimizzazione organizzativa nonché a ricavi di competenza dell'esercizio non ordinari legati al credito di imposta quotazione, è negativo per 0,28 milioni di euro, rispetto a -1,1 milioni nel 2023. L'è invece negativo per 0,3 milioni di euro, rispetto a -1,2 milioni del 2023. Tale miglioramento è correlato prevalentemente agli effetti positivi legati ai maggiori volumi e al miglioramento dei margini. Ilè negativo per 0,4 milioni di euro, rispetto ad una perdita di 1,3 milioni al 31 dicembre 2023.L'al 31 dicembre 2024 è attivo (cassa) per circa 0,5 milioni di euro, in aumento rispetto ad attivo (cassa) di 0,1 milioni al 31 dicembre 2023."Il 2024 ha visto l'efficace applicazione delle strategie aziendali, già predisposte ed avviate negli esercizi precedenti, volte all'aumento della redditività delle diverse BU e alla diversificazione e introduzione di nuovi prodotti e servizi principalmente legati alla BU Difesa - ha commentato il- Il focus aziendale è rivolto a mercati innovativi come quello della Mobilità Aerea Avanzata (AAM) - droni, sistemi anti-drone e relativi servizi - in grado di generare concrete opportunità commerciali ad alta redditività e replicabilità. Le attività di scouting di prodotti e soluzioni innovativi, le attività legate a partnership con i principali produttori a livello mondiale in campo della Mobilità Aerea Avanzata (AAM) ci vedono ora come uno tra gli operatori economici in grado di dominare il mercato nel corso del prossimo triennio"."Ritengo che, tenuto conto del portafoglio ordini e delle trattative in sede di definizione nei primi due mesi 2025, distribuite su tutte le Business Unit, nonché della solidità patrimoniale e finanziaria della società, il percorso volto a generare risultati positivi in linea con le nostre aspettative è"., alla data del 28 febbraio 2025, ammontano a 0,8 milioni di euro (+10,4% vs pari periodo dell'anno precedente). Inoltre, si evidenzia un portafoglio ordini complessivo pari a 3,8 milioni di euro (già evasi per 0,8 milioni di euro) di cui 1, 1 milioni di euro acquisiti nei primi due mesi del 2025 e 2,7 milio di euro relativi al portafoglio ordini al 01.01.2025.