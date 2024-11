First Capital, nasce Value Track SIM. Greco e Di Liddo co-CEO

First Capital

(Teleborsa) -, holding finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity quotata su Euronext Growth Milan, ha, da parte di Invest Italy SIM, del, boutique indipendente con focus sulle PMI che fornisce servizi di advisory in materia di corporate finance, capital markets, equity e debt research, a supporto di operazioni di finanza straordinaria.L'operazione consente ad Invest Italy SIM died accelerare così il raggiungimento dell'obiettivo di diventare punto di riferimento per le PMI italiane, in tema di collocamenti azionari, di gestione dei rapporti con investitori e mercato post quotazione.Invest Italy SIM è stataper valorizzare il marchio, l'eccellente reputazione e le consolidate relazioni con importanti controparti domestiche ed internazionali costruite negli anni da Value Track.First Capital continua a detenere la maggioranza della SIM (57,5% del capitale); i manager Marco Greco, Amministratore Unico di Value Track e Luca Di Liddo, Amministratore Delegato della SIM, vengono a detenere una partecipazione rispettivamente del 25% e del 10% del capitale della SIM."Questa operazione ci permette digarantendoci la possibilità di offrire, sin da subito, un'offerta completa, chiavi in mano a beneficio delle PMI che si affacciano al mercato dei capitali - ha commentato Di Liddo - Con la nascita ufficiale di Value Track SIM, da oggi sul mercato esiste un nuovo operatore integrato in grado di offrire alle PMI un servizio di assistenza chiavi in mano personalizzato e, agli investitori italiani ed esteri, l'accesso ai contenuti unici ed esclusivi dell'ufficio studi di Value Track"."Siamo entusiasti di unire le forze con i professionisti di Invest Italy SIM e partecipare all'avvio di questopromosso dal gruppo First Capital - ha detto Greco - L'operazione, infatti, non solo valida il lavoro di questi anni del team di Value Track ma apre a nuove e significative opportunità di crescita e sviluppo a beneficio delle PMI, degli Investitori e del mercato finanziario nel suo complesso".