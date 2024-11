IEG, upgrade a Buy da TP ICAP Midcap con aumento target price

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha migliorato a "" da "Hold" lasul titolo(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, e ha incrementato ila 7,0 euro (upside del 13%) dai precedenti 6,5 euro.Gli analisti scrivono che, nel complesso, il gruppo continua il suo solido slancio. Ai 9 mesi 2024 , il gruppo ha già superato i risultati pre-Covid dell'anno fiscale 2019 in termini di fatturato e margini, confermando ulteriormente la strategia e l'esecuzione del management. Guardando al futuro, il management ha affermato che circa il 90% del fatturato (in base ai metri quadri disponibili) è già stato prenotato per il primo trimestre del 2025, il che li rende. "Una caratteristica impressionante considerando che (in media), circa il 40-50% del fatturato dell'anno fiscale di IEG viene generato nel primo trimestre", viene sottolineato.Nel complesso, questi risultati rassicurano ulteriormente sulle stime, poiché il. Attualmente il titolo è scambiato a circa 3,7x EBITDA 2025, "riteniamo ancora una volta che il titolo sia notevolmente sottovalutato per una società con una solida presenza internazionale, un importante piano di investimenti (CAPEX cumulativo di 172 milioni di euro) e una base patrimoniale di valore a lungo termine", si legge nella ricerca.