Masi Agricola, ricavi e margini in calo nei nove mesi

Masi Agricola

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, ha chiuso iconpari a 45,9 milioni di euro (47,7 milioni di euro nei 9M 2023, -3,7%). L'è di 3,9 milioni di euro (5,8 milioni di euro nei 9M 2023), al netto dei costi non ricorrenti per l'evoluzione dell'assetto societario, con una diminuzione dell'dal 12,1% al 8,45%. L'EBITDA Reported è di 3,2 milioni di euro (5,8 milioni di euro nei 9M 2023).L'è di 37,5 milioni di euro (16 milioni di euro al 31 dicembre 2023 e 25,6 milioni di euro al 30 settembre 2023) prevalentemente per effetto di un significativo approvvigionamento di Amarone e di investimenti.