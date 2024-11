Meyer Burger, futuro incerto dopo che maggiore cliente rescinde contratto

Meyer Burger

(Teleborsa) -, azienda svizzera del settore fotovoltaico che produce celle e moduli solari, ha ricevuto una lettera dal suo più grande cliente,, checon Meyer Burger con effetto immediato.Meyer Burger sta attualmente analizzando la lettera e la situazione. La società prevede attualmente che, indipendentemente dalla validità di tale risoluzione, ciò potrebbe, che sono molto avanzati, si legge in una nota.Supponendo che tale ristrutturazione finanziaria fallisca, la società "in funzionamento", viene sottolineato.A seguito dell'annuncio, la società è crollata sula. A metà sedutaregistra unarispetto alla vigilia, attestandosi a 0,48 CHF. Si tratta di un nuovo minimo storico per il titolo, che ha già perso il 99% da inizio anno, polverizzando la propria capitalizzazione.