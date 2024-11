Omer, crescita a doppia cifra di ricavi e redditività nei 9 mesi

OMER

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, ha chiuso i primi nove mesi del 2024 con una crescita double digit dei principali indicatori economico-finanziari.di sono attestati a 58,4 milioni di Euro, in cresc8ita del 23% rispetto allo stesso periodo del 2023, mentresi attesta a 11,7 milioni di Euro, con un crescita del 25%. L'EBITDA Margin è pari al 20,1% in miglioramento rispetto al terzo trimestre 2023."I risultati conseguiti in questo terzo trimestre sono il riflesso del trend positivo che stiamo attraversando. La crescita double digit dei principali indicatori economici attesta l’ottimo andamento del nostro business e dei volumi di produzione", affermaPresidente e Amministratore Delegato di OMER, aggiungendo "nella prospettiva di far fronte ad un numero crescente di opportunità di business, stiamo effettuando anche importanti investimenti, sia in termini impiantistici che infrastrutturali, che ci consentiranno di essere ancora più efficienti e di confermare gli standard produttivi che ci hanno permesso di affermarci come partner strategici per i nostri clienti, sui mercati nazionali e internazionali".Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa) per 19 milioni di Euro (era positiva per 17,4 milioni di Euro al 30 giugno 2024.