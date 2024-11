RFI, dal 20 al 24 novembre lavori all’infrastruttura sulla linea FL6 Roma - Cassino

(Teleborsa) -(Gruppo FS) eseguirà dalla notte del 20 al 24 novembre importanti interventi di manutenzione programmata sulla linea. In particolare, le attività riguarderanno il rinnovo degli scambi nei pressi del bivio di. Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra. Le modifiche sono già inserite sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie.Il valore economico delle attività, che vedranno impegnati 70 tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici per ogni giorno di lavoro, è di circa