Usa, Generali Investments: post elezioni aumento esposizione azionaria con sovrappeso ancora contenuto

(Teleborsa) - "Dopo le elezioni negli, abbiamo aumentato ulteriormente l’esposizione azionaria, sebbene a un livello ancora contenuto di sovrappeso". Lo ha fatto sapere, Senior Equity Strategist di, nel suo commento sul mercato azionario post elettorale che ha visto il trionfo di"Sono in gioco: il ciclo post-elettorale è solitamente positivo, anche quello di allentamento della Fed lo è, e vediamo una continua rotazione dal settore tecnologico statunitense verso settori e paesi ex-Tech. Inoltre, il flusso di cassa libero è molto positivo e le condizioni finanziarie stanno migliorando grazie ai tagli dei tassi, all’aumento dell’aggregato monetario (M2) e ai titoli obbligazionari societari ancora attraenti. Infine, le sorprese macroeconomiche sono tornate in territorio positivo e i nostri modelli (ML) favoriscono le azioni rispetto ai titoli di Stato", ha spiegato l'analista."Prevediamo un(TR) di quasi il 3%-6% per gli Stati Uniti e del 7%-15% per l’u un orizzonte di 12 mesi. A medio termine, se Trump riuscirà a risolvere i due conflitti con un cessate il fuoco, l’avversione al rischio potrebbe diminuire ulteriormente e le aziende sarebbero più disposte a investire – ha aggiunto –. Detto questo, isono rappresentati da tassi più alti e da una valutazione elevata degli Stati Uniti. Ilper il rischio relativamente più alto dell’EMU rispetto agli Stati Uniti (ai massimi storici) potrebbe persistere nel breve termine mentre gli investitori attendono misure concrete su tasse, dazi e deregolamentazione negli Stati Uniti"."Nel frattempo, lesono sotto pressione a causa dell’incertezza politica interna e della minore crescita attesa degli utili a lungo termine: il(PE diviso per la crescita attesa degli utili a lungo termine) è inferiore a quello dell’EMU. Il nostro indicatore di timore commerciale indica anche un rischio continuo per l’EMU", ha concluso l'analista di Generali Investments.