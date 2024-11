Biden, maxi impegno da 4 miliardi di dollari a fondo Banca Mondiale per paesi poveri

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Unitiha promesso un. Si tratta dell'unità della World Bank focalizzata su prestiti a basso interesse e sovvenzioni alle nazioni più povere.Biden ha annunciato l'impegno triennale in una Rio de Janeiro lunedì, secondo un alto funzionario dell'amministrazione citato da vari media statunitensi, a cui è stato concesso l'anonimato per discutere della sessione a porte chiuse.Il nuovo impegno degli Stati Uniti èe supera i 3,5 miliardi di dollari impegnati da Washington nel precedente round di ricostituzione del fondo IDA nel dicembre 2021. Il fondo IDA della Banca Mondiale viene infattie una conferenza di impegno è prevista per il 5-6 dicembre a Seul.Non è chiaro se il presidente eletto degli Stati Uniti, che in passato ha proposto di tagliare gli aiuti esteri,di Biden.In un'intervista del mese scorso, il presidente della Banca Mondialeha affermato che l'istituzione stava facendodi denaro che potrebbe essere sfruttato per fornire oltre 100 miliardi di dollari ai circa 75 paesi più poveri, rispetto al record di 93 miliardi di dollari raccolti nel più recente round di donazioni del 2021.