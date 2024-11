Borse, chip sotto pressione nonostante conferma Buy da Bernstein

Infineon

ASML

Nvidia

(Teleborsa) - L'Uffici di ricerca do Bernstein ha confermato un giudizio positivo sul settore dei Chip, per il quale conferma il suo Buy. Il target Price di ASML è stato mantenuto a 750 EUR e quello dia 36 euro.Frattanto, il settore dei semiconduttori non brilla in Borsa. Infineon cede il 2,64%, trascinando anche STM che arretra del 2,49%. Continente il caloche cede lo 0,81% ad Amsterdam.Il settore tecnologico è in ogni caso condizionato dall'attesa per i conti didomani.