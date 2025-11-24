Milano 13:34
42.297 -0,86%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:34
9.561 +0,23%
Francoforte 13:34
23.234 +0,62%

Francoforte: positiva la giornata per Infineon

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la compagnia hi-tech tedesca, con un rialzo del 3,17%.

L'andamento di Infineon nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 32,37 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 32,88. Il peggioramento del produttore di chip è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 32,04.

