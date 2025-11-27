Milano 13:26
43.218 +0,20%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 13:27
9.679 -0,13%
Francoforte 13:25
23.781 +0,23%

Francoforte: andamento sostenuto per Infineon

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia hi-tech tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,95%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Infineon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,22%, rispetto a +2,64% dell'indice della Borsa di Francoforte).


L'esame di breve periodo del produttore di chip classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 35,76 Euro e primo supporto individuato a 34,98. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 36,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
