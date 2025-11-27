Francoforte: andamento sostenuto per Infineon

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia hi-tech tedesca
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,95%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Infineon
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,22%, rispetto a +2,64% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
L'esame di breve periodo del produttore di chip
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 35,76 Euro e primo supporto individuato a 34,98. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 36,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)