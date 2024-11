EuroGroup Laminations, Kepler Cheuvreux taglia target price e conferma Buy

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato il(aper azione dai precedenti 5,20 euro) e confermato la(a Buy) su, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici.Gli analisti scrivono che Eurogroup Laminations ha confermato le sue guidance per l'anno fiscale 2024, che. Tale accelerazione "non era data per scontata dopo i deboli risultati del primo semestre", viene sottolineato. I risultati del terzo trimestre hanno poi mostrato tendenze EBIT e ROIC ancora penalizzanti, gravate da maggiori capex e D&A in aumento, con un utile netto in calo del -38% anno su anno nei 9 mesi del 2024, a causa di maggiori oneri finanziari (incluse voci FX volatili) e minorities in aumento, in mezzo a maggiori profitti in Cina, dove la società gestisce una JV (Euro Misi) con Marubeni Itochu.Secondo Kepler Cheuvreux, dopo circa -600 punti base di diluizione del ROIC nel 2022-24 (dal 14% all'8%) sulla scia di una maggiore intensità di capitale (capex ben al di sopra di D&A e NWC più elevato), Eurogroup Laminations: 1) un'inversione positiva del; 2) una certa generazione die 3) un ritorno alla crescita dell', dopo un calo del -21% dell'utile netto nel 2022-24, gravato anche da crescenti oneri per interessi.Gli analisti hannosull'EBITDA 2024/26 (-2% in media) e tagliato l'EPS 2024 del -26% e 2025/26E di un -12% inferiore (maggiori D&A, oneri finanziari).