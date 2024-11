eVISO, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

eVISO

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il(aper azione da 7,2 euro, upside del 26%) e confermato la) su, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, dopo che la scorsa settimana gli analisti hanno visitato la nuova sede a Saluzzo, un edificio di tre piani di circa 3.000 m² in cui l'azienda ha investito oltre 4 milioni di euro negli ultimi due anni.Gli analisti hanno anche avuto l'opportunità di analizzare i risultati finanziari del Q1 2025, che hannoa medio termine.Considerando che storicamente l'azienda converte circa il 60% del margine lordo in EBITDA, i dati pubblicati consentono di stimare che l'azienda abbia chiuso il trimestre con un EBITDA di circa 3,3 milioni di euro, in linea con le aspettative. Infatti, TP ICAP Midcap ritiene che l'azienda possa, grazie a una crescita graduale trimestre dopo trimestre di circa 0,35 milioni di euro.