FiberCop accelera sulla fibra ottica nelle Marche: lavori già avviati in 62 Comuni nell’ambito del PNRR

(Teleborsa) - Progettare e realizzare reti ultraveloci per sostenere lo sviluppo economico e la trasformazione digitale dei territori. Con questo obiettivo, la società che gestisce l’infrastruttura di rete più avanzata ed estesa del Paese a disposizione degli operatori, accelera sulla fibra ottica nellee intensifica gli interventi di cablaggio previsti dalnell’ambito del(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).Ad oggi i lavori sono stati avviati in, così suddivisi a livello provinciale: 19 Ancona, 7 Ascoli Piceno, 13 Fermo, 12 Macerata e 11 Pesaro Urbino. Sono stati già collegati oltre 32.800 civici sui 67.770 previsti entro giugno 2026. L’obiettivo del Piano è portare collegamenti ultraveloci in 213 comuni della regione.L’nelle Marche rientra nel più vasto programma di interventi previsti dal Lotto 3 del bando che comprende anche Molise, Abruzzo ed Umbria, dal valore complessivo di oltreconsiderando il contributo pubblico attraverso i fondi del PNRR e la quota di investimento diretto da parte di FiberCop."La nuova infrastruttura che stiamo realizzando consentirà di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo - ha dichiarato, Responsabile Operations Area Nord Est di FiberCop - che vuol dire abilitare un’ampia gamma di servizi digitali di cui potranno beneficiare cittadini, imprese e amministrazioni locali: tra questi lo smart working, streaming in HD, telemedicina e i servizi tipici delle smart city come ad esempio la gestione dei flussi di traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Si tratta di un intervento di ampie dimensioni che necessita della collaborazione di tutte le parti coinvolte, vale a dire istituzioni, enti locali e imprese, e di particolare attenzione anche per le caratteristiche orografiche del territorio".L’ulteriore impulso alle attività infrastrutturali è conseguente alla decisione del Consiglio di Amministrazione di FiberCop che ha approvato un piano di circadi investimenti per la seconda metà del 2024 con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo della rete in fibra ottica in tutta Italia.Nell’ambito deiprevisti dalla, FiberCop si è aggiudicata 7 Lotti del bando ‘Piano Italia 1 Giga’ per complessive 10 regioni, tra cui le Marche, più le province autonome di Trento e Bolzano.FiberCop conferma in questo modo la sua attenzione alle Marche dove è presente con oltre 450 dipendenti e 20 tra uffici e sedi operative. I cantieri avviati, inoltre, coinvolgono circadelle imprese di rete che operano sul territorio. Nella regione sono dislocate oltre 300 centrali telefoniche dalle quali partono i collegamenti in fonia e dati che arrivano nelle case e nelle aziende marchigiane.FiberCop prosegue così il proprio percorso per realizzare unasu tutto il territorio nazionale. L’azienda già oggi garantisce una copertura di oltre il 95% delle linee attive attraversoe nei prossimi mesi darà ulteriore impulso allo sviluppo della copertura FTTH con velocità di connessione fino a 10 Gigabit/s, una larghezza di banda che consente di usufruire dei contenuti in streaming con altissima stabilità e perfetta qualità e ottenere massime performance con minima latenza, oltre che utilizzare applicazioni professionali, anche in presenza di molteplici dispositivi connessi contemporaneamente.