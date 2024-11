Franchi Umberto Marmi, fatturato +9% nei primi 9 mesi

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -, azienda leader a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara, ha registrato nei primi nove mesipari a 61,8 milioni di Euro, in crescita del 9%, rispetto a quanto registrato nellostesso periodo dell’anno precedente.In particolare, i Ricavi realizzatihanno raggiunto 23,3 milioni di Euro, in lieve flessione (-1%) rispetto allo stesso periodo del 2023, rappresentando il 38% del totale Ricavi del periodo. I Ricavi realizzatisono risultati pari a 33,4 milioni di Euro, in leggera flessione rispetto ai 34,6 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2023. I Ricavi realizzatisono risultati pari a 13,6 milioni di Euro, e mostrano un incremento del 2% rispetto allo stesso periodo nel 2023. Il risultato conseguito è di particolare valore se si considera il fatto che l’area è ormai divenuta stabilmente la seconda destinazione geografica per i prodotti venduti dalla Società. I Ricavi realizzatinei primi nove mesi del 2024 sono pari a 10,7 milioni di Euro, in significativo aumento rispetto ai 6,5 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2023, consolidando il 17% del totale delle vendite del periodo. Significativo anche il risultato conseguito(Ricavi per circa 3,4 milioni di Euro), mentre il Sud America e l’Africa registrano entrambe una decrescita del -37% rappresentando una porzione marginale del fatturato del Gruppo (ricavi per circa 0,3 milioni di Euro ciascuna)., ha commentato: “Realizzare una crescita quasi a doppia cifra dei Ricavi in quest’anno caratterizzato da situazioni internazionali complicate a causa di fenomeni geopolitici è motivo per noi di grande orgoglio., in particolare quest’anno il mercato nord americano ci sta garantendo risultati molto interessanti segno che la strategia da tempo intrapresa sta dando i propri frutti. Un cenno particolare anche all’Australia e ai mercati asiatici che confermano le potenzialità di sviluppo da tempo individuate. Nel mese di settembre abbiamo partecipato con un nostro stand all’importante appuntamento del Marmomac a Verona. L’evento, arrivato alla sua 58 a edizione, ha goduto di un forte afflusso di visitatori e gli ottimi riscontri commerciali avuti ci consentono di guardare con fiducia agli ultimi 3 mesi del 2024.”