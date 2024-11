Reway si aggiudica commessa da 39 milioni con RFI

Reway Group

(Teleborsa) -, il più grande operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali ed unico nella manutenzione della rete ferroviaria, comunica che laun nuovodi euro per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria di unIn dettaglio i lavori,avranno una durata di 2 anni, con. Circa 30 le maestranze che saranno impegnate nelle attività di rifacimento completo dell’impalcato del ponte stradale e interventi sulla struttura in acciaio del ponte e successiva verniciatura.La nuova aggiudicazione, al lordo della quota finora prodotta nel quarto trimestre 2024. A seguito dell’aggiudicazione, il portafoglio lavori di Reway è così composto: 31% lavori in gallerie autostradali, 24% lavori ferroviari,15% viadotti autostradali, 12% barriere di sicurezza ed antirumore 16% altri lavori autostradali, 2% ingegneria civile.